俳優･山本學が感じた｢認知症で衰えるのは"知の働き"だけではない｣という当たり前の現実【再配信】

※読者の反響が大きかった記事を再配信します。本稿は2025年11月1日に公開した記事を再配信したものです。

みんなはだいたい、知識がどうの、記憶がこうのと言うんだけれど、僕は怒りの感情が出やすくなってきたことが自分で気になっていたんですね――。2019年に軽度認知障害（MCI）の診断を受けた俳優の山本學氏は、当時の自身の変化についてこう振り返ります。

「知」だけでなく「情」や「意」も衰えてくる

朝田 學さんと話すなかで、本当に気に入った言葉があります。それが「知情意」、つまり人間の精神活動を表す言葉です。

山本 人間の精神を大きく分けると、知性、感情、意志の3つに分かれるという意味の言葉です。知は賢さ、情は優しさ、意は正しさや強さを表すとも言えますね。