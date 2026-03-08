｢容貌は婦人のようだった｣大河ドラマ｢豊臣兄弟！｣で異彩を放つ"竹中半兵衛"敵に回すと怖いワケ

見かけは「婦人のごとし」だった

2014年のNHK大河ドラマ『軍師官兵衛』では、豊臣秀吉の軍師・黒田官兵衛にスポットライトがあてられたが、もう一人、秀吉に仕えた軍師として知られているのが、竹中重治、通称「竹中半兵衛」である。

半兵衛は天文13（1544）年、美濃斎藤氏の家臣で大御堂城主・竹中重元の子として生まれた。

父・重元は斎藤道三に従っていたが、弘治2（1556）年4月に「長良川の戦い」で、道三は息子の義龍に討ち取られてしまう。

この長良川の戦いこそが、13歳の半兵衛にとって初陣となった。半兵衛は不在の父に代わって大将を務めて、籠城戦の末に義龍の軍を退けた、といわれている。