｢昔は強かったのに…｣日本はドラゴンボールでいうと"天津飯"だ―IQ150投資家が語る《なぜこの国は脇役になったのか》

佐野Mykey義仁 : IQ150超の異端投資家
2026/03/16 12:00
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前進する人々
日本はどうして脇役になってしまったのか（写真：metamorworks／PIXTA）
IQ150超の異端投資家で、”この世の嘘の常識を真実でぶった斬る”YouTubeチャンネル「マイキーの非道徳な社会学」の佐野Mykey（マイキー）義仁氏。 世界40カ国でビジネス展開をしてきた経験から、「日本はドラゴンボールでいえば、天津飯みたいなもの。スタートアップが伸びない致命的な弱点がある」と言います。 同氏の新刊『ずる賢い人のための億万長者入門 成功者の9割は性格が悪い』より、一部抜粋・編集してお届けします。

ドラゴンボールでいうと日本は「天津飯」だ  

世界各国の経済力をドラゴンボールのキャラクターにたとえてみると、アメリカは「悟空」、中国は「ベジータ」、成長してきたインドが「悟飯」といったところだ。

今の日本は「天津飯」みたいなものだと思う。昔はけっこう強かったけど、いつの間にか脇役になり、「そういえばそんなやつもいたね」という位置づけ。この中で誰に投資をしたいかと聞かれたら、天津飯を選ぶ人はほとんどいないはずだ。どう考えても天津飯、このメンツに勝てねえだろうと誰もが思う。

年1回発表される全世界の企業ランキング「フォーチュン・グローバル500」では、2025年、アメリカ企業は138社、中華圏企業（中国本土、香港、マカオ、台湾）が130社、日本は38社がランクインした。日本は1994年に149社ランクインしていたことを考えると、その天津飯ぶりがよく表れている。

日本がここまで凋落した理由については、ここでは触れない。しかしなぜ、途中で軌道修正できなかったのか。それは、日本や日本企業に根深く残っている2つの特徴によるところが大きい。いわく、「俺流」と「鎖国主義」である。

日本は輸出主導で経済成長していた過去を引きずり、いつまでも「自社流」を貫き通していた。高度経済成長期の成功体験から抜け出せず、「日本流」にこだわっているうちに、時代の流れから取り残されてしまったのだ。時流に乗っているうちはいいが、現在「日本流で行く！」と貫くことは、「俺はFAXで連絡する！」と貫くようなものである。

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