無人化の流れに逆行？ 日本橋高島屋が《エレベーター係》を残す理由…百貨店で唯一｢手動式エレベーター｣を現役で運行

エレベーターガール、エレベーターボーイ。かつてそう呼ばれた職業の人たちがいる。

百貨店などでエレベーターを操作し、来店客を行き先のフロアまで送り届ける人たちだ。気品ある振る舞いや制服、一流の接遇などが特徴で、特にエレベーターガールは昭和の頃、バスガイドと並んで花形の職業とされ、多くの女性が憧れたという。

そんな彼女ら・彼らが今も活躍している数少ない場所の1つが、東京・中央区にある日本橋高島屋だ。多くの分野で無人化や自動化が進む今も、同店がエレベーターに人を配置しているのはなぜか、取材した。

日本橋高島屋の「見たこともないエレベーター」

まずお話を聞かせてくれたのは、同店でコンシェルジュを務める岸和彦さん。岸さんによると、日本橋高島屋が開店した1933年から、案内係（同店でのエレベーターガール・ボーイの呼称）を配置した正面エレベーターがあり、今も現役だ。

このエレベーターは手動式。一般的なエレベーターは、フロアの選択や扉の開閉をボタンで行うが、ここでは案内係がレバーを操作して行っているのだ。

デジタル化が進む中、90年以上も手動式のままなのは、日本橋高島屋S.C.本館が2009年、百貨店建築として初めて重要文化財に指定されたこと（指定名称：高島屋東京店）が大きな理由だという。