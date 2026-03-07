渋谷"日本一新しい廃墟"に会員急増ジム｢フィットイージー｣誕生 "運動しない人"も取り込む｢なんでもあり｣仕掛けとは？

大関 まなみ : フードスタジアム編集長／外食ジャーナリスト
2026/03/07 8:00
コワーキングペース
運動の休憩のほかPC作業や勉強をしている人も多い、「フィットイージー」内のコワーキングスペース（写真：フィットイージー提供）
街を歩けばあちこちにフィットネスジム――そんな時代がやってきた。総合フィットネスクラブから24時間ジム、ヨガスタジオ、パーソナルジム、暗闇ボクシング、マシンピラティス……あらゆるジムが乱立している。

そんな中、飛ぶ鳥を落とす勢いで成長を遂げているフィットネス企業がある。2018年に岐阜で創業したフィットイージーだ。

同社は創業からわずか8年ほどで、「アミューズメントフィットネスクラブ」を標榜する「FIT-EASY（フィットイージー）」を全国に250店舗超、展開する。2024年7月にはスタンダード市場に上場し、2025年10月にはプライム市場へ。

積極出店を推し進め、多いときは月に10以上の店舗を出店。業績は右肩上がりで、毎月の会員数は前年同月比の150％超で伸びている。

フィットイージー渋谷店
2025年8月、東京旗艦店としてグランドオープンしたFIT-EASY渋谷店（写真：筆者撮影）

ジムの域を超えた「なんでもあり」なコンテンツ内容

フィットイージーの凄さは、そのコンテンツ数の多さだ。筋トレや有酸素運動のマシンが揃うのはもちろん、ゴルフやサウナ、ホワイトニング、セルフエステ、コワーキングスペースなど豊富なコンテンツが揃う。

