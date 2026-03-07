｢実質賃金4年連続減｣の時代に"ささやかな贅沢"を…1泊5100円《高層ビジネスホテル》で夜景のバー→湯めぐり→部屋でビールと遊び尽くしてみた

働いても働いても、お金が減っていく……。厚生労働省が発表した『2025年 毎月勤労統計調査』の速報値によると、物価変動を反映した「実質賃金」は前年より1.3％減となり、4年連続で減少した。物価上昇に賃上げが追い付いておらず、今年よりも去年、去年よりも一昨年の方が「生活が豊か」だった事実が浮き彫りになっている。

物価高の今、私たち一般国民は“節約生活”を意識しなければならない。だけど私たちはロボットでもAIでもない。感情のある人間だからこそ、たまーに旅行や外食といった“贅沢”を楽しむなど、仕事を頑張るための“息抜き”があってもいいはずだ。

まるで高級ホテル？ 関東最強アパホテルを徹底検証！

ウーバー配達員ライターの私がオススメする“節約＋贅沢＋息抜き”は、「アパホテル」だ。安くてシンプルなビジネスホテル、といったイメージが強いアパホテルだが、40階建ての『アパホテル＆リゾート＜大阪なんば駅前タワー＞』や、35階建ての『アパホテル＆リゾート＜横浜ベイタワー＞』など、手ごろな値段で泊まれるのにまるで高級ホテルのようなアパホテルが全国には存在している。

今回私は千葉県にある『アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞』に宿泊した。