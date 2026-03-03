【高圧経済とは？】「責任ある積極財政」の実際／首相の発言と世間に「大きなギャップ」／日銀人事案にリフレ派2人の意味／高圧経済政策は“始まっていない”／為替が今後も政策のカギに【ニュース解説】

高市政権の「責任ある積極財政」の行方が市場関係者の間で意識されている。これに対し、上智大学の中里透准教授は「世間では“積極”が強調されて受け止められているが、首相はむしろ事を慎重に運んでいる」と分析する。また、高市首相が志向するとされる「高圧経済政策」の展開も今後の大きな注目点だ。その意味するところやメリットとデメリットは何か。中里透准教授に聞いた。

【出演者】

中里 透（なかざと・とおる）

上智大学経済学部准教授

東京大学経済学部卒業。日本開発銀行設備投資研究所、東京大学助手などを経て現職。

専門はマクロ経済学・財政運営。日本政策投資銀行設備投資研究所客員主任研究員を兼務。

髙岡 健太（たかおか・けんた）

東洋経済 記者

