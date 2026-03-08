｢発売日ルール｣のせいで"ほぼ空のトラック"が走る､出版業界の皮肉な構造とは？読者と出版社の利益が衝突する構造の裏側

書籍を運ぶトラックの荷台が、ほとんどからっぽ――？ その裏側には、「発売日協定」という硬直化したルールと、効率化を阻む出版社・取次・書店の抜き差しならない利害対立が隠されていました。

批判の的となりやすい「勝手に本が届く」見計らい配本システムについても、書店経営者は「これがなければ営業がストップする」と、意外な本音を明かします。三方良しの解決策が見当たらない中、最新テクノロジーの導入や契約の見直しによって、出版流通の「しこり」をどうほぐしていくべきか、その処方箋を探ります。

発売日を守る「発売日協定」をやめると……

先日、ある出版社の経営者と話していて、驚きました。「取次はからっぽのトラックを走らせている。まだコストカットできるはず」と言うのです。荷台がスカスカなのはむしろ、経営努力を極限まで突き詰めた結果なのに。

物流の原則から言えば、満載で走らせるのが理想です。けれど、日本の出版業界には「発売日協定」という厄介な決め事があり、一般的に雑誌とコミックスと文庫は「同一地区同時発売」でないといけない（一部例外あり。また書籍はおおむね同一発売ではない）。また、なるべく発売日を揃えるため、遠隔地から逆算して先に出荷します（出荷はすべて東京が起点）。そのため、需要が薄い時間帯や地域でも便を出す必要があり、その一部は「空（に近い）トラック」に見えるのです。

つまり、出版物のネットワークは「発売日を守る」というサービス品質を最優先に設計されているのです。このような硬直化したルールに縛られているなか、配送の効率を上げるために、取次は何をしているか。