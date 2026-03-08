｢発売日ルール｣のせいで"ほぼ空のトラック"が走る､出版業界の皮肉な構造とは？読者と出版社の利益が衝突する構造の裏側
発売日を守る「発売日協定」をやめると……
先日、ある出版社の経営者と話していて、驚きました。「取次はからっぽのトラックを走らせている。まだコストカットできるはず」と言うのです。荷台がスカスカなのはむしろ、経営努力を極限まで突き詰めた結果なのに。
物流の原則から言えば、満載で走らせるのが理想です。けれど、日本の出版業界には「発売日協定」という厄介な決め事があり、一般的に雑誌とコミックスと文庫は「同一地区同時発売」でないといけない（一部例外あり。また書籍はおおむね同一発売ではない）。また、なるべく発売日を揃えるため、遠隔地から逆算して先に出荷します（出荷はすべて東京が起点）。そのため、需要が薄い時間帯や地域でも便を出す必要があり、その一部は「空（に近い）トラック」に見えるのです。
つまり、出版物のネットワークは「発売日を守る」というサービス品質を最優先に設計されているのです。このような硬直化したルールに縛られているなか、配送の効率を上げるために、取次は何をしているか。
