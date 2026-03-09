｢センスのない人｣が"AI時代"に負けてしまう理由 ｢指示のセンス｣こそが､これからの時代を分けるカギになる
今、AIは私たちの生活の中に急速に浸透しています。AIを使うことは、もはや科学者やデザイナーだけの特権ではありません。スマートフォンと少しの好奇心さえあれば、誰もが創造的な体験を手にできる時代になりました。
しかし、ここで大切なのは、「AIがすごい」のではなく、「AIをどう使うか」で結果が決まるということです。AIに対してどんな願い（指示）を出すかがすべてを左右する。そして、その“指示のセンス”こそが、これからの時代を分けるカギになります。
※本稿は『こうやって、センスは生まれる』から一部抜粋・編集したものです。
センスが導く“指示の精度”が結果を変える
