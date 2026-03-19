｢価値観が異なる家庭の子どもと遊ばせたくない！｣と言う親を児童精神科医が一刀両断《不足している人間関係の絶対量》

時代は変わっても、子育ての本質は変わりません。改めて同書より一部を抜粋し、3回にわたってご紹介します。子育て中、親が悩み、迷ってしまうことについて佐々木さんはどう答えていたのでしょうか。本記事は3本目です。

多様な子と交われることが小学生の特権

■相談■ 価値観の異なる家庭の子とのつきあい方に悩みます（小3と小1男の子の母）



幼稚園では、似たような考え方のママが多かったような気がします。けれど小学校に行くようになり、親の考え方の違いや、生活の違いがはっきりしてきました。



とくに気になるのは、母親が働いているご家庭のお子さんです。子どもだけで家にいる子もいて、野放しにされているという印象があります。遊び場を求めてわが家にやってきたり、親から渡されたお金でおごってくれたり。すべてが「悪いこと」とは言えませんが、生活上のルールやお金の使い方などに、親が責任をもっていないように感じるのです。



年齢とともに親の目が届かなくなり、いいことも悪いことも友だちから学ぶようになります。「あの子と遊んじゃダメ」とは言いたくありませんが、親はどうやって見守っていけばいいのでしょうか。

【小学生時代はどんな子とでもつきあわせましょう。それでも最終的に深くつきあう友を選ぶとき、規準になるのは親の価値観です。さまざまな育ちの子と交われることが小学生の特権です】

小学校には、いろんな子どもがいます。乱暴な子、おとなしい子、運動が得意な子、勉強が得意な子、勉強が嫌いな子……。さまざまな子と交われることこそが、小学生の特権であり、小学生のすばらしいところです。

どの子にもいい面と悪い面があり、子どもたちはそこから何かを学び、自分もまた教えるのです。著名な心理学者や精神科医は、みな言っていますよ。子ども時代の雑多な人間関係の中で、人は社会性を身につけるのだ、と。