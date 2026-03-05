ナイキが踏み切った大規模値下げ､スニーカー市場も価格競争が過熱⋯一方､オンやホカなど新興メーカー台頭で勢力図に変化も

「NBスニーカーの競争が厳しい」――。昨年来、靴小売りチェーン各社から聞こえてくるのがこの言葉だった。

NBとはナショナルブランドの略称で、メーカーが製造するブランド商品のこと。スニーカー業界ではナイキやアディダス、ニューバランス、プーマなどのメガブランドが知られている。なぜ有名メーカーのスニーカーが苦戦しているのか。

昨年夏ごろに大規模セール

異変が起きたのは2025年の夏ごろ。ナイキが大規模なセールに動いたのだ。以前からセールは頻発していたものの、全国の直営店をはじめアウトレット店、ECなどで一部50％オフといった大規模な値引きが行われたようだ。

ナイキの衝撃的な値下げはほどなくスニーカー市場全体へ波及する。客をとられまいと、アディダスなどの競合も追随。直営店がセールに踏み切ると、当然、各メーカーの販路でもある小売りチェーンもセールを始めた。

ただし、値下げをしたからと言って、必ずしもNBスニーカーが売れるわけではない。中でもコート系（元々バスケットやテニスシューズがルーツ）は厳しいようだ。