｢20年以上育ててきた大事なブランドで､社員たちもよく知っている。苦渋の決断だった｣…キリンは､なぜ｢フォアローゼズ｣の売却を決めたのか

キリンホールディングス（以下、キリンHD）は2月6日、バーボンウイスキーの製造販売を手がけるアメリカのフォアローゼズ社を、現地酒類大手のE.＆J.ガロワイナリー社に約1200億円で売却すると発表した。

「20年以上育ててきた大事なブランドで、社員たちもよく知っている。苦渋の決断だった」――。同社のの南方健志社長は、2月中旬の2025年12月期決算発表時にそう語った。

なぜいまキリンは手放す決断をしたのか

1888年にアメリカで創業したフォアローゼズ社をキリンビールが買収したのは02年のこと。以来、主力の「フォアローゼズ」ブランドのバーボンは20年余りにわたって、国内外で人気を集めてきた。

フォアローゼズの業績に目を移すと、25年の売上高は260億円、事業利益は83億円で着地。26年は売上高296億円、事業利益98億円と増収増益を計画している。キリンHD全体の利益で見れば決して貢献度が大きいわけではないが、一定の利益を出している。

赤字でもなく、喫緊の課題があるようには見えないフォアローゼズだが、なぜいまキリンは手放す決断をしたのか。垣間見えてくるのは、キリンHDが打ち出す「異質の戦略」だ。

