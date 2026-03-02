【どうなる？金価格】予想レンジは2026年末にかけて5800〜6000ドル／価格が乱高下した背景／引き起こされた「シアターシンドローム」／金相場「買い手」の変化／中長期の金価格予想【ニュース解説】

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2026/03/02 20:00
右肩上がりの上昇が続いていた金価格が乱高下している。ニューヨーク取引所の金先物相場は1月29日に5354.80ドルと最高値を更新したが、翌30日に4745.10ドルと急落。1日の下げ幅としては1980年1月以来の大きさとなった。その後は再び5000ドルを回復している。この乱高下の背景には何があるのか。そして、今後の金相場はどのような展開になるのか。金融・貴金属アナリストの亀井幸一郎氏に聞いた。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ　
00:58　本編開始
01:28　本日のテーマ
02:03　金相場「乱高下」のなぜ？
07:10　金価格が上昇し続けている背景
13:29　金相場の下支え要因
16:40　今後の金相場のポイント
21:27　金価格はまだ上がる？
23:48　2026年の金価格予想
26:50　中長期で見た金相場の行方
　
【出演者】
亀井 幸一郎（かめい・こういちろう）
金融・貴金属アナリスト
1979年中央大学法学部法律学科卒業。山一証券に8年間勤務後、1987年投資顧問会社マネー・マネジメント・インスティチュート（MMI）入社。1992年ワールド ゴールド カウンシル（WGC／本部ロンドン）入社、企画調査部長として経済調査、金市場のマーケット分析に従事。2002年よりマーケット・ストラテジィ・インスティチュート（MSI）代表取締役。

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長

撮影：昼間 將太、桑島 圭佑
編集：桑島 圭佑
サムネイル内写真：Jonathan Raa／NurPhoto via Getty Images

※動画内のデータは収録時点（2026年2月26日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

