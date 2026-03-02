【どうなる？金価格】予想レンジは2026年末にかけて5800〜6000ドル／価格が乱高下した背景／引き起こされた「シアターシンドローム」／金相場「買い手」の変化／中長期の金価格予想【ニュース解説】

右肩上がりの上昇が続いていた金価格が乱高下している。ニューヨーク取引所の金先物相場は1月29日に5354.80ドルと最高値を更新したが、翌30日に4745.10ドルと急落。1日の下げ幅としては1980年1月以来の大きさとなった。その後は再び5000ドルを回復している。この乱高下の背景には何があるのか。そして、今後の金相場はどのような展開になるのか。金融・貴金属アナリストの亀井幸一郎氏に聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:58 本編開始

01:28 本日のテーマ

02:03 金相場「乱高下」のなぜ？

07:10 金価格が上昇し続けている背景

13:29 金相場の下支え要因

16:40 今後の金相場のポイント

21:27 金価格はまだ上がる？

23:48 2026年の金価格予想

26:50 中長期で見た金相場の行方



【出演者】

亀井 幸一郎（かめい・こういちろう）

金融・貴金属アナリスト

1979年中央大学法学部法律学科卒業。山一証券に8年間勤務後、1987年投資顧問会社マネー・マネジメント・インスティチュート（MMI）入社。1992年ワールド ゴールド カウンシル（WGC／本部ロンドン）入社、企画調査部長として経済調査、金市場のマーケット分析に従事。2002年よりマーケット・ストラテジィ・インスティチュート（MSI）代表取締役。

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長

撮影：昼間 將太、桑島 圭佑

編集：桑島 圭佑

サムネイル内写真：Jonathan Raa／NurPhoto via Getty Images

※動画内のデータは収録時点（2026年2月26日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

