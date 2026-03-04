町の書店は取次によって倒産を免れている？取次から｢頼んでもいない本が届く｣不条理を批判しきれない業界の歪み

「売るも地獄、返すも地獄」──。町の書店から長年“嫌われ者”として不満の矢面に立たされてきた「取次」ですが、実は彼らこそが日本の出版文化を守るキープレイヤーであることはあまり知られていません。

もし現在、大手取次が機能不全に陥れば、下手をすれば全国の書店の約半分が潰れてしまうかもしれません。私たちが本を手に取る日常は文字通り崩壊するでしょう。取次が担う「金融機能」など知られざる実態を紐解き、業界の最重要プレイヤーの真実に迫ります。

書籍流通のキープレイヤー「取次」とは？

本稿では、書店を巡る諸問題に関する私の認識と、それに対する処方箋について述べていきます。最初に取り上げるのは「取次」の問題です。取次は、現在の書店業界・出版業界を取り巻く「危機」について語るうえで、最重要のキープレイヤーです。にもかかわらず、その存在は、一般にはあまり広く知られていません。

出版社の編集者のなかにも、取次の業務をよく理解していない人がいます。そこで、まずは取次に関する基本的な知識を共有しておきたいと思います。

読者のみなさんは、書店が本をどこから仕入れているのか、ご存じですか？ 「出版社から直接送られてくる」と思った人もいるかもしれませんが、出版社と書店の「直取引（ちょくとりひき）」はあまり多くありません。

統計によってばらつきはありますが、日本には実に数千もの出版社が存在するとされています。社会的に広く認知されている中堅～大手に絞っても、300～400社です。これらすべての出版社と、書店が直接やりとりするのは現実的とは言えませんし、出版社・書店の双方に負担が大きすぎて、業務がパンクしてしまいます。ですから、みなさんが書店で目にする書籍の大半は、「取次」と呼ばれる業者から仕入れたものです。