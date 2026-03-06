"スマホ育児"を｢子が可哀想｣と批判する人の盲点　｢静かになるけど罪悪感がすごい｣｢依存しないか心配｣と悩む親に知って欲しい"8つのこと"　

朝6時。
「ママぁぁぁぁぁ！！！」という叫び声で飛び起きる。
子どもがなぜか全裸で仁王立ち。なぜ脱いだ？ 急いで、オムツをはかせようとしていると、横で上の子が突然、「お腹すいた！」と泣き崩れる。
ようやく朝ごはんを出したと思ったら、食べたのはバナナひとかじりだけ。残りはなぜかテーブルの上で芸術作品のように広がっている。
自分の身支度をそそくさと終え、「もう時間ないよ〜！」と声をかけると、上の子が、お気に入りのぬいぐるみを抱えて座り込み、「今日はこの子も一緒に行くの！」と譲らない。押し問答しつつも何とか玄関にたどりついたときには、下の子にはかせたはずの靴下が片方なくなっている。
洗濯は終わったまま放置され、シンクには朝食の食器が山のように積み上がっている。ふと時計を見ると、もう出発時間をとっくに過ぎている。
玄関で泣き叫ぶ子どもを抱きかかえ、もう一方の手には、これでもかと荷物が詰め込まれた保育園バッグ。ふと鏡を見ると疲れ切った自分が映り、泣きたくなる。
スマホは「救いの道具」になりうる
育児の日常は、まるで小さな嵐が次々と切れ目なくやってくるようなもの。泣いたり笑ったり、探し物をしたり、片付けても片付けても散らかったり。そんな毎日の中で、親は休む間もなく走り続けています。
そんなとき、「ちょっとだけ静かにしていてほしい」「ご飯を作る間だけでも手が離せたら……」という切実な思いから、スマホに頼ることは決して珍しいことではありません。
YouTubeなどで動画を見せることで子どもが一時的におとなしくなるなら、スマホは忙しい親にとって「救いの道具」にさえなります。特にワンオペ育児では、親が倒れないための時間稼ぎとして、スマホが役立つ場面は確実に存在します。
