｢オチャハラ｣｢不整脈ダイヤ｣､値上げするなら｢何とかして！｣JR東日本の列車接続問題､輸送サービス｢高度化｣の具体的提案はこれだ

✎ 1 ✎ 2 ✎ 3 ✎ 4
北村 幸太郎 : 鉄道ジャーナリスト
2026/03/05 5:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
JR御茶ノ水駅では同じホームに総武線各駅停車と中央線快速が乗り入れるが、「乗り換えようとしたが乗れない」という現象が起き「オチャハラ」と呼ばれることもある（写真：編集部）
3月14日、JR東日本は民営化以来初となる本格的な運賃改定に踏み切る。運賃改定の目的は安全やサービスの維持向上、老朽化した車両・設備の更新などに要する資金の安定的な確保にある。同社は、昨今注視される安全・安定運行の問題に加えて、輸送サービスの向上面でも多くの課題を抱える。
【配信中】「JR東日本が『40年も運賃値上げができなかった』深い事情」

3月14日、JR東日本の運賃改定（値上げ）が実施される。JR東日本は値上げの理由として「厳しい経営環境」を挙げる。同社のリリースでは、その具体例として「エネルギー価格や物価の高騰による経費の増加、沿線人口の更なる減少や人材の流動性が高まる中での人材確保・定着に向けた待遇改善」などが記述されている。

この説明を受け利用者の中には、値上げに対して「理解したが、現在のサービス水準からすると、いまいち納得がいかない」という方もいるのではないだろうか。「納得」できる輸送サービスとは何か。その判断基準となる、いくつかの「物差」を提示したい。

「乗り換えようとしたが乗れない」現象

輸送サービスで改善が必要な点として、まず路線間における列車接続の問題を指摘したい。同一ホーム乗換駅で頻発する「乗り換えようとしたが、ドアが開くと同時に乗りたい電車のドアが閉まる」現象のことだ。JR東日本では新宿（東京）、御茶ノ水（東京）、尻手（神奈川）などの駅で見られる。

有名なものとして、SNSなどで話題になったこともある「御茶ノ水ハラスメント（オチャハラ）」がある。JR御茶ノ水駅では、同じホームに総武線各駅停車と中央線快速が乗り入れるが、接続待ちは基本的には行われていないため、「乗り換えようとしたが乗れない」現象が生じることがある。

次ページ深刻な「不整脈ダイヤ」問題
関連記事
特集一覧
バイオマス発電の現実　持続可能と言えるのか
新着あり
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
新着あり
金融新秩序　ステーブルコインの衝撃
新着あり
イランショック
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事