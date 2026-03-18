｢不安は当たり前｣｢痛みは成長痛｣決断が怖い人へ——迷いを減らす"自創思考"のシンプルな技術
その後、「本当に自分は何がしたいのか」を問い、学び続ける中で、「幸せな成功者は成功者の自己設定を先にしていること」「幸せな成功者は自己責任の主体的な考え方をしていること」に気付きました。
私を一瞬で変えた母のひと言
13年半続けたサラリーマンを卒業して起業したころ、四六時中集客や経営のことが頭を離れず、このままではノイローゼになってしまうんじゃないかと思うくらい、追い詰められたような気持ちになったことがありました。
ひとりでは抱えきれないと感じて、同じく経営者をしていた母に電話をしてみたのです。
母は私が小学校5年生の時に専業主婦から仕事を始め、経営者になった人で、家族旅行に行っても、合間に打ち合わせの電話をしたり、夜も遅くまで仕事をしていたなということを思い出し、どのようにして対応していたのか、聞いてみたくなったのです。
私はこう相談しました。
「四六時中仕事のことが頭から離れない。これっていつまで続くんだろう？ とても不安。髪が全部白髪になってしまいそうな気がするほどしんどい」
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