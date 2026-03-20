｢私はこんな人｣から始める人生好転のコツ──"自己設定"で迷いを減らす《ハッピーエンディング設定とは？》

「人生、こんなものなのかな」「いや、こんなはずじゃない」「でもどうしたらいいかわからない」…。

かつて放送局で勤務していた鳥居希美さんは、目まぐるしい日々の中で摂食障害を抱え、自分を見失った時期があります。

その後、「本当に自分は何がしたいのか」を問い、学び続ける中で、「幸せな成功者は成功者の自己設定を先にしていること」「幸せな成功者は自己責任の主体的な考え方をしていること」に気付きました。

あなたはどんな世界を創っていく人ですか？

一般的には、「自分がやってきたこと＝自分はこんな人」という順番で自己設定をすると思いますが、私がお伝えしているのは、逆です。

○私はこんな人である

○私はこんな世界を創っている人である

というのを先に設定するのです。

「こんな人になりたい」ではなく、「こんな人として生きる」と設定することこそが大切なのです。「私はこんな人である」「私はこんな世界を創っていく人である」という設定を行うと、過去を含めすべてがそれらを証明するためのでき事に変わります。