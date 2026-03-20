｢私はこんな人｣から始める人生好転のコツ──"自己設定"で迷いを減らす《ハッピーエンディング設定とは？》

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鳥居 希美 : ウェルビーイングコンサルタント
2026/03/20 13:00
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「こんな人になりたい」ではなく、「こんな人として生きる」と設定してみましょう ＊写真はイメージです（写真：Eiji-S / PIXTA）
「人生、こんなものなのかな」「いや、こんなはずじゃない」「でもどうしたらいいかわからない」…。
かつて放送局で勤務していた鳥居希美さんは、目まぐるしい日々の中で摂食障害を抱え、自分を見失った時期があります。
その後、「本当に自分は何がしたいのか」を問い、学び続ける中で、「幸せな成功者は成功者の自己設定を先にしていること」「幸せな成功者は自己責任の主体的な考え方をしていること」に気付きました。
その経験から編み出した「自創思考」という考え方について、鳥居さんの著書『今日わたしの人生に奇跡を起こす 自創思考』から一部を抜粋し、ご紹介します。
【あわせて読む】｢不安は当たり前｣｢痛みは成長痛｣決断が怖い人へ——迷いを減らす"自創思考"のシンプルな技術

あなたはどんな世界を創っていく人ですか？

一般的には、「自分がやってきたこと＝自分はこんな人」という順番で自己設定をすると思いますが、私がお伝えしているのは、逆です。

○私はこんな人である

○私はこんな世界を創っている人である

というのを先に設定するのです。

未来基準で考える
未来基準で考えてみよう（画像：今日わたしの人生に奇跡を起こす 自創思考』より）

「こんな人になりたい」ではなく、「こんな人として生きる」と設定することこそが大切なのです。「私はこんな人である」「私はこんな世界を創っていく人である」という設定を行うと、過去を含めすべてがそれらを証明するためのでき事に変わります。

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