【ソルテラ/bZ4Xに続く､スバル✕トヨタのBEV】スバル新型BEV｢トレイルシーカー｣雪上試乗の意図。走行性能と安全性へのこだわり

✎ 1〜 ✎ 148 ✎ 149 ✎ 150 ✎ 151
小川 フミオ : モータージャーナリスト
2026/03/05 12:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
2026年4月上旬正式発表予定のスバル新型BEV「トレイルシーカー」。今回試乗した車両は、あくまでプロトタイプとなる
2026年4月上旬正式発表予定のスバル新型BEV「トレイルシーカー」。今回試乗した車両は、あくまでプロトタイプとなる（写真：三木 宏章）

スバルの新型EV「トレイルシーカー」のプロトタイプに乗った。面白かったのは、2026年2月のテストドライブに、群馬の雪上コースが使われたことだ。ジャーナリストがはじめてトレイルシーカーをドライブする場所として、なぜ雪道なのだろうか？

そんな疑問に対して、「安心・安全に走れるクルマであることをアピールしたくて選びました」と、スバルの開発者は説明する。

そんな開発者の狙いどおり、たしかにトレイルシーカーは雪上でよく走った。4輪がしっかりグリップし、走りに不安はない。かつ、不快な揺れも抑えられていて、よい出来と感心した。

【写真】2026年4月上旬に正式発表予定、スバル新型BEV「トレイルシーカー」のプロトタイプ（写真：三木 宏章）（62枚）

スバルのBEV開発に対するスタンス

ビジネスとしての注目点は、スバルのBEV（バッテリー駆動EV）についての姿勢だ。

「BEVはCN（カーボンニュートラル）実現の手段とする考えは不変と捉えています」。BEV販売は世界的にやや鈍化し、とりわけアメリカ市場におけるシェア低下の報道もある中で、スバルの広報担当者はそう答える。

「現時点ではBEVのニーズが限定的というご意見はありますが、今後いつ何が起きるかわからない変化の激しい市場環境に対して、”柔軟性”と”拡張性”を持って応えていくためには、ICE（内燃機関車）とBEV両方の商品ラインナップが必要と考え、商品開発を進めています」

次ページソルテラ/bZ4Xとトレイルシーカーで異なる開発と思想
関連記事
特集一覧
イランショック
新着あり
バイオマス発電の現実　持続可能と言えるのか
新着あり
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
新着あり
金融新秩序　ステーブルコインの衝撃
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
自動車最前線の人気記事