｢電話を頭にガムテープで固定され…｣ 店長に"ゴミ人間"扱いされた29歳営業マン"地獄の告白"　止まらない手の震え

『 大人はイジメをやめられない～弱者の生存戦略～ 1 』© 屍死郎・りほぴよ ／秋田書店
大人は子どもに“いじめ”はいけないことだと説く。
しかし、その大人たちもまた、“いじめ”からは逃れることができない……。
『大人はイジメをやめられない～弱者の生存戦略～ 1（ヤングチャンピオン・コミックス）』（秋田書店）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。ヤンチャンWebで連載中
日本社会の構造問題である“いじめ”。それは大人の世界においてより深刻な状況を生んでいる。長時間労働、重い仕事の負担、過度な圧力にさらされた職場で起こる、目を覆う惨状。大人ゆえに逃げ場がなくなる現実。
虐げられる弱者は、泣き寝入りするしかないのか？ 労働組合グリーンの黒崎が、弱者の戦略を駆使して理不尽な現実に立ち向かう！ 漫画『大人はイジメをやめられない～弱者の生存戦略～』（秋田書店）より抜粋してご紹介します。
しかばねしろう / Shikabaneshiro
漫画原作者。『大人はイジメをやめられない』が初連載となる。
Rihopiyo
大手パチスロメーカー勤務を経て、現在は子育ての傍ら漫画制作に取り組む。『大人はイジメをやめられない』が初連載となる。
