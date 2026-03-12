｢電話を頭にガムテープで固定され…｣ 店長に"ゴミ人間"扱いされた29歳営業マン"地獄の告白" 止まらない手の震え

大人は子どもに“いじめ”はいけないことだと説く。

しかし、その大人たちもまた、“いじめ”からは逃れることができない……。

日本社会の構造問題である“いじめ”。それは大人の世界においてより深刻な状況を生んでいる。長時間労働、重い仕事の負担、過度な圧力にさらされた職場で起こる、目を覆う惨状。大人ゆえに逃げ場がなくなる現実。

虐げられる弱者は、泣き寝入りするしかないのか？ 労働組合グリーンの黒崎が、弱者の戦略を駆使して理不尽な現実に立ち向かう！ 漫画『大人はイジメをやめられない～弱者の生存戦略～』（秋田書店）より抜粋してご紹介します。

