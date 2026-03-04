｢りくりゅうは恋人同士？｣モヤモヤから生まれる"曖昧さ"がヒットを持続する。｢ご想像にお任せします｣に見る "答えを提示しない"強さ

ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」旋風が止まらない。

Googleトレンドでは「りくりゅう」の検索数が金メダル獲得から3週間経っても高水準を維持している。X（旧Twitter）では連日新たな考察投稿が生まれ続け、YouTubeの関連動画も次々にアップされている。

りくりゅうの人気と話題が“長く続いている”理由

たしかに、三浦璃来（24）・木原龍一（33）組は、パワフルかつ華麗な演技で世界を制して金メダルをとった。だが本稿で注目したいのはそこではない。人気と話題が“長く続いている”点である。

通常、スポーツの話題はピークを過ぎれば落ち着く。だが、りくりゅうの場合は違う。SNSでは今も投稿が続き、考察が重なり、熱量が持続している。これは瞬間的な炎上でも、単発のニュースでもない。解釈が積み重なり続ける「長くバズる現象」である。

そのガソリンとなっているのが、2月25日の日本記者クラブでの会見だった。2人の関係を問われた際、最後に出た言葉はこうだった。「ご想像にお任せします（笑）」。この一言が、話題を終わらせなかった。

なぜか。情報が“完結しなかった”からである。そしてここに、「長くバズる」仕組みの核心がある。

ややお節介であることは認めつつ、本稿では、マーケティングの観点から真面目に考察してみたい。