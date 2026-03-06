【ガソリンスタンド減少や50cc消滅､電動化の時代にスーパーカブのような存在に】ホンダの新型電動スクーター｢アイコンe:｣が狙うは地方の足

本田技研工業（以下、ホンダ）は、着脱式バッテリーを動力用電源とする原付一種（第一種原動機付自転車）の電動スクーター「ICON e:（アイコンe:）」を2026年3月23日に発売すると発表した。

原付一種といえば、従来は主に排気量50cc以下のバイクを意味した。だが、それらが2025年11月施行の新排出ガス規制に対応できず生産終了に。そんななか、その代替機種として登場するのがこのモデルだ。

新型電動スクーター「アイコンe:」の概要

主な特徴は、後輪に走行用モーターを内蔵したインホイールモーターを採用し、コンパクトな車体やクリーンで静かな走行に貢献すること。また、シート下には、ヘルメットなどが収納可能なラゲッジボックスも装備するなど、高い実用性も確保する。しかも価格（税込み）は22万円と、従来のエンジン付き50ccスクーターとほぼ同等。「電動車は高い」というイメージを払拭している点も注目だ。

当記事では、そんな新型アイコンe:を報道関係者向け発表会で取材。その特徴などはもちろん、ホンダの電動2輪車戦略におけるこのモデルの位置づけや、今後の可能性などについても検証する。

とくに50ccバイクの代替車には、125cc以下の新基準原付も登場し話題となっている。ホンダでも110ccモデルの「ディオ110ライト」を市場投入したほか、電動モデルの原付一種にも「EM1e:」を用意する。これらモデルとアイコンe:では、どんな点が違い、それぞれどんな魅力があるのかなどについても検証する。