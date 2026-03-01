天才ピアニストが語る､ショパンの｢革命｣とソ連の｢大義名分｣。"ブルジョワ的"が許された訳／スタニスラフ･ブーニン氏インタビュー（前編）

1985年、19歳で「ショパン国際ピアノコンクール」優勝。モスクワ生まれのピアニスト、スタニスラフ・ブーニンは、コンクール後の日本で、クラシック音楽家として例のない熱狂を生んだ。「ブーニンフィーバー」「ブーニン現象」とも言われた大ブームだ。

冷戦下のソ連で音楽活動に不自由を強いられ、1988年には西ドイツへ亡命。しかし世界各国で演奏を続けるブーニンを、試練が襲う。2013年、左手の麻痺による活動中断、追い討ちをかけるような左足首の骨折。ピアノ演奏において重要な役割を果たす足首を切断せず温存するために難手術を受け、過酷なリハビリに臨んだ。

今も新たな挑戦を続ける不屈のピアニストに話を聞いた（通訳：蔵原順子）。

多くの困難に打ち勝ってきた

――ショパンコンクール当時、そして2025年のリサイタル。映画には、ブーニンさんの現在と過去のさまざまな演奏が収録されています。コンサートを聴きながら、その演奏者本人から語りかけられているような感覚にもなりました。

見た人は驚いてしまうかもしれません。とても悲劇的な映画でもあるので。私の目から見ると、そういう側面がある映画です。

――映画では、多くの難題が降りかかる中で「自分は勝ってきた」という話をされています。

不思議なことに、そうですね。