職を失った男の常軌を逸した行動…韓国の怪作映画『しあわせな選択』､世界を魅了する｢狂気｣の正体

武井 保之 : ライター
2026/03/08 9:00
しあわせな選択
『第98回アカデミー賞』国際長編映画賞の韓国代表作品に選出されている『しあわせな選択』（写真：『しあわせな選択』（C）2025 CJ ENM Co., Ltd., MOHO FILM ALL RIGHTS RESERVED）
世界の映画ファンをざわつかせている韓国の怪作『しあわせな選択』が、3月6日（金）に日本で公開された。

主人公は、仕事に誇りを持つ中間管理職の平凡な中年男性。郊外の一軒家で4人家族を養い、中流以上の何不自由ない生活を送るが、会社をリストラされて人生が一変する。

人道から外れて闇落ちする彼の姿は、恐ろしくもあり、滑稽でもある。彼の思考は、人生の大半の時間を仕事に捧げるわれわれの心の底に巣食う本性なのか。

ビジネスマンの誰もが自身の人生を振り返らずにはいられないだろう、社会派サイコスリラーだ。

世界の鬼才と2大トップスターによる“尋常ではない物語”

本作は、製作発表時から世界中の映画ファンの期待を集める注目作だった。

監督は、ハリウッドリメイクもされ世界を震撼させたカンヌ国際映画祭グランプリ受賞作『オールド・ボーイ』（日本公開2004年）で知られる気鋭の映像作家パク・チャヌク。人間のドス黒い欲望を生々しくグロい映像描写でさらけ出し、そこに生じる感情と言動を滑稽さを交えて描く独特の作風が世界で評価されている。

そんな現代の韓国映画界を牽引する巨匠のもとには、毎作においてスターが集結する。そのなかでも今作は、世界を意識しているであろう名が通った大物たちが顔をそろえる。

