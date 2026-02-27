【ホンダの四輪が赤字】EV関連の莫大なコスト／四輪事業の「赤字転落」３つの理由／今なぜ三部社長が「企業変革責任者」に／社長交代の時期が近い？／四輪事業の巻き返し策【ニュース解説】

2026/02/27 19:00
日系自動車メーカーの中ではいち早く「EVシフト」の戦略を打ち出し、大胆な変革を推し進めてきたホンダ。だが、EV関連の損失負担が重く、2025年度の四輪事業は赤字に転落している。2040年に新車販売のすべてをEVとFCVにするという“大目標”を掲げているが、足元では米国や中国のEV戦略の見直しが起きている。この先、大目標の変更はあるのか。四輪事業の収益性をどう回復させるのか。そして、社長就任から6年目に入る三部氏の後継候補は誰なのか。自動車業界を取材する横山記者が解説する。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
00:40　本日のテーマ
01:09　四輪事業の現在地　
02:18　四輪が赤字転落の理由　　
05:18　今後も赤字は続く？
07:13　EV戦略以外の注目点　　
10:44　社長が「企業変革責任者」のナゼ
12:55　社長交代が近い？　　
14:20　次期社長候補は誰？　　　
17:39　サプライヤーの反応　　
19:52　四輪戦略の焦点　　
22:39　本日のまとめ　　

【出演者】
横山 隼也（よこやま・じゅんや）
東洋経済 記者

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長

撮影：革新スタジオTOKYO(滝祐夏・岡崎司) 、田中 険人
編集：田中 険人
サムネイル写真：大澤 誠



※動画内のデータは収録時点（2026年2月24日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

日本最大級のビジネスニュースサイト「東洋経済オンライン」の公式YouTubeチャンネルです。企業、産業、キャリア、カルチャーなど、あらゆるテーマの動画で「はたらく人」のヒントになる情報をお届けします。

YouTube：https://youtube.com/@toyokeizaitv

