【ホンダの四輪が赤字】EV関連の莫大なコスト／四輪事業の「赤字転落」３つの理由／今なぜ三部社長が「企業変革責任者」に／社長交代の時期が近い？／四輪事業の巻き返し策【ニュース解説】

日系自動車メーカーの中ではいち早く「EVシフト」の戦略を打ち出し、大胆な変革を推し進めてきたホンダ。だが、EV関連の損失負担が重く、2025年度の四輪事業は赤字に転落している。2040年に新車販売のすべてをEVとFCVにするという“大目標”を掲げているが、足元では米国や中国のEV戦略の見直しが起きている。この先、大目標の変更はあるのか。四輪事業の収益性をどう回復させるのか。そして、社長就任から6年目に入る三部氏の後継候補は誰なのか。自動車業界を取材する横山記者が解説する。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:40 本日のテーマ

01:09 四輪事業の現在地

02:18 四輪が赤字転落の理由

05:18 今後も赤字は続く？

07:13 EV戦略以外の注目点

10:44 社長が「企業変革責任者」のナゼ

12:55 社長交代が近い？

14:20 次期社長候補は誰？

17:39 サプライヤーの反応

19:52 四輪戦略の焦点

22:39 本日のまとめ

【出演者】

横山 隼也（よこやま・じゅんや）

東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら

https://toyokeizai.net/list/author/4986

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長

撮影：革新スタジオTOKYO(滝祐夏・岡崎司) 、田中 険人

編集：田中 険人

サムネイル写真：大澤 誠





※動画内のデータは収録時点（2026年2月24日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

