｢2080円焼肉食べ放題｣しかもメニュー70種でドリンク＆ジェラート付き…全国4店だけの《謎の焼肉チェーン》は本当に"価格以上"なのか？

人間が生きるうえで不可欠な「食と健康」に、ユーモラスかつ真剣に挑む連載「中たんぺいのまんぷくウェルネス」。連載第6回は“あるチェーン店”の焼肉食べ放題について紹介します。



焼肉不況が訪れている。

東京商工リサーチが発表したデータによると、2025年の焼肉店の倒産数が59店と過去最多を更新。コロナ禍が終わった2023年以降、3年連続で閉業する店舗が増えている。

筆者の住む群馬県の街でもコスパに優れた個人店やローカルチェーンが姿を消している。アメリカ産牛肉の高騰も続き、気軽に焼肉を食べられなくなる時代が訪れるかもしれない。

このような厳しい状況の中で、格安の焼肉食べ放題を提供しているチェーン店がある。モンテローザが全国に4店舗だけ展開する「焼肉食べ放題 俺の店」だ。平日ランチの食べ放題がなんと2080円（税抜、大人価格）。

格安の焼肉食べ放題で有名な、すたみな太郎の平日ランチの最安価格は1799円（税抜、大人価格）。「焼肉食べ放題 俺の店」のランチはその価格に匹敵するのだ。

しかも、ランチにはソフトドリンクの飲み放題とジェラートの食べ放題も含まれるという。店名に引っかかりはするが、もしかすると新しい食の遊園地が誕生しているのかもしれない。そう思い、花園インター店を訪れてみたら、価格以上の満足感を堪能することができた。

コロナ禍に展開を始めた幻の焼肉チェーン

「焼肉食べ放題 俺の店」は北海道と北関東のロードサイドに4店舗だけひっそりと展開している。

過去の情報を遡ると2020年頃に1店舗目が立ち上がり、その後2年間でポツポツと店舗数を増やしたようだ。

コロナ禍の2020年前後は換気設備の整った焼肉店の需要が高まった時期でもある。モンテローザと同じく居酒屋チェーンを展開するワタミが参入。また、ひとり客をターゲットとした焼肉ライクが急成長を遂げた。