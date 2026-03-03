大学教員のトリセツ【応用編】講義はエンタメ重視で｢陽キャ｣がウケる？ 企業とは違う"異文化の世間"と"学会のオキテ"

65〜69歳の就業率が5割を超えた日本。パナソニック ホールディングスのような大企業が黒字決算でありながら1万2000人の大規模リストラに踏み切り、富士通は新卒一括採用を事実上廃止した。働き盛りの40代・50代が「第2の人生」を真剣に考えざるをえない時代になった。

このような中にあって、企業人には縁遠いと思われていた「大学教員」という職業が、転職先として静かに注目されている。だが、期待と現実の間には深い溝がある。49歳で神戸大学大学院助教授（准教授）に転身し、その後、地方の私立大学で学部長を務めた筆者の経験を基に、【基礎編】【応用編】【実践編】に分けて「大学という世間」の実態を「転身」を考えている人に伝えたい。

これは警告でも礼賛でもない。冷静に判断するための「トリセツ」（大学業界入門編）である。

「異文化の世間」で覚える違和感

実務家教員として大学に入っても、若いときから染まった業界慣習と、大学という「世間」との違いにとまどうかもしれない。すぐに慣れる人もいれば、数年勤めても適応できない人もいる。

後者がぶち当たるケースの1つが、業務内容に対する違和感だ。

実務家教員は実務経験をそのまま語るだけでいいと思っていては大きな勘違い。経験を分解し、概念化し、学生が理解できる形に再構成しなければならない。とりわけ社会人を相手にした大学院では、相応の理論武装と洞察力が欠かせない。