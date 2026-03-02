東急｢異彩作家のアートな電車｣はなぜ生まれたか　沿線風景描いた作品をラッピング､起用の狙い

大坂 直樹 : 東洋経済 記者
2026/03/02 4:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
東急 ヘラルボニー ラッピング電車
東急電鉄のアートラッピング電車。「ヘラルボニー」契約作家の作品をラッピングした（撮影：尾形文繁）

その電車がホームに入ってくると、小さい子供たちが歓声を上げる。青を基調とした車体が澄み切った空に映える。

車体に描かれているのは子供が好きな人気キャラクターではない。渋谷のファッションビル「SHIBUYA109」、田園調布の小さな旧駅舎、多摩川の河川敷散歩道といった沿線の風景や家族連れの姿がデフォルメされたアート作品である。細部まで幾何学的に描き込まれた部分と、大胆に省略された部分が同居する。鮮やかな色使いで温かみのあるデザインが子供の共感を呼ぶ。

この記事の画像を見る(15枚)

「ヘラルボニー」と手を組む

東急電鉄が岩手県盛岡市に本社を構えるヘラルボニーと共創してラッピング電車を仕立てた。2025年11月から東横線と田園都市線で1編成ずつ運行している。ヘラルボニーは主に知的障害のある作家とライセンス契約を結び、シャツやバッグのような商品を作るなどして、収益化することを目指す。車両に掲出されたアート作品は同社の契約作家である中島敏也氏の手によるものだ。

【写真】「SHIBUYA109」や田園調布の旧駅舎、多摩川の河川敷…東急沿線の風景を大胆に描いた「異彩の作家」のアートをラッピングした東急の電車

なぜこの電車が生まれたのか。その答えを知る前に、まず、ヘラルボニーの成り立ちを理解しておく必要がある。

次ページ社名の由来は謎の言葉
関連記事
特集一覧
イランショック
新着あり
バイオマス発電の現実　持続可能と言えるのか
新着あり
オムロン再出発　逆転への道筋
新着あり
造船復興 ニッポンの新針路
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
鉄道最前線の人気記事