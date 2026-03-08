｢8割が御三家･早慶以上合格｣叩き出す算数塾が示す"普通の子"の勝ち筋とは？《中学受験･難関校の算数が激ムズの理由》

中学受験は、年々熱を帯びています。2026年度、首都圏では少子化にもかかわらず受験率が18％程度と高水準で推移し、過去3番目の高さでした。中学受験ではこの10年ほどで入試問題が思考力重視へシフト。とくに算数は、合否を大きく左右する科目として存在感を増しています。

そのような状況の中、算数に特化した塾が今、注目されています。御三家や早慶に8割以上の生徒を合格させているという実績を持ち、東京で展開する算数専門塾「フォトン算数クラブ」（以下、フォトン）です。

なぜ今、中学受験において算数が重要なのか。そして、「普通の子」が受験を勝ち抜くにはどうすればいいのか。フォトン算数クラブの創立者・武井信達氏に話を聞きました。

「フォトン算数クラブ」とは

・2007年、塾長の武井信達氏が自由が丘で創業した算数専門塾。1クラス12人の少人数制で、東京に3校舎を構える小規模塾

・創業以来、塾生の8割以上が御三家・早慶以上（編注：フォトンが定める基準、SAPIX偏差値で早大学院レベル以上の学校）に合格

・2026年度速報によると、塾生の83％の生徒が御三家・早慶以上に合格

・近年開始したオンライン講座「フォトン算数オンライン教室」ではすべての授業を受けられる。入塾テストはなく、1期生の約6割が御三家・早慶以上の学校に合格

中学受験は「とってもお得」？

――まず、中学受験の算数について素朴な疑問があります。なぜ「中受算数」はここまで難しくなったのでしょうか？ 難関校の算数は、大人でも舌を巻くほどの難易度です。