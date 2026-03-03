1位は9億円超！生涯給料が高い企業ランキング 5位はヒューリック､4位は三菱商事､ではトップ3は？

会社に新卒（22歳）で入社して定年（60歳）まで働いたときに取得できる総額である「生涯給料」はどれほどなのか――。上場企業を対象にしたランキングを作成した。

『会社四季報』2025年夏号での調査データなどから、単体の従業員数が10人に満たない場合や、平均賃金の発表がない企業などを除いて集計。厚生労働省が調査・公表している「賃金構造基本統計調査」などを基に試算した。

業種分類ごとに賃金カーブ（賃金の伸び率）を算出し、それを各企業の平均年収と年齢に当てはめて金額を推計した。あくまで理論的に割り出した推計値ながら、一定の目安となるはずだ。

大卒総合職ばかりの企業と、製造現場があるメーカーとでは給与の仕組みが違うことや、男女の賃金格差が存在するが従業員の平均額としていることに留意が必要だ。

純粋持ち株会社では中枢機能を担う少数の社員だけが在籍し、大多数の在籍する主要子会社と年収が大きくかけ離れている場合がある。こうした純粋持ち株会社については原則としてランキングの対象から除外。従業員数、年収、年齢で欠落データがある企業も一部除外している。

生涯給料4億円超は61社、トップは9億円台

1位はM&Aキャピタルパートナーズの9億4716万円。独立系M＆A仲介会社の大手だ。2位には、プライベートエクイティファンドを運営するインテグラルが8億9758万円でランクイン。平均年収ランキングで上位常連のキーエンスは8億0209万円で3位だった。

上位には、成果連動色の強いビジネスモデルを持つ企業や、付加価値の高い領域で少数精鋭を貫く企業が目立つ。平均年収が高いだけでなく、比較的若い年齢から高水準に到達しやすいことが、推計上の「生涯」の数字を押し上げる構図だ。

また、大手総合商社は、三菱商事・伊藤忠商事・三井物産がトップ10入り。待遇面での魅力は、知名度や事業規模だけでなく、就職人気の高さを支える要因の1つといえそうだ。

対象企業の平均生涯給料は2億4133万円。生涯給料4億円超は61社という結果になっている。