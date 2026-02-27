選手団会見で｢りくりゅうペアや中井亜美選手ばかり｣｢スノボ選手にも質問して｣の声…冬季五輪が《フィギュアスケートばかり注目》される背景

ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉幕からまもなく1週間。2月24日には選手団が帰国してメダリストたちが会見を開き、現在までメディア出演が続いています。

ただ、テレビもネットもその大半はフィギュアスケートの選手たち。主にペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（以下、りくりゅうペア）、女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美選手の出演番組や記事が続出しています。

24日の帰国会見でも、最も多くのメダルを獲得したスノーボード選手には質問がなく、フィギュアスケート選手に集中したことが「失礼すぎる」「記者失格」などと批判を集めてしまいました。

なぜ、りくりゅうペアや中井選手などのフィギュアスケート選手ばかりフィーチャーされるのか。他競技のメダリストたちとどんな違いがあるのか。

これは高橋大輔さん、羽生結弦さん、浅田真央さんらの時代から続く現象だけに、テレビマン、ネットメディア編集者、スポーツ紙記者から聞いた声も含めて、その背景や実情を掘り下げていきます。

「ペア」にしかわからない“距離感”

ネットの検索窓に「りくりゅう」と入力すると予測変換ワードの上位3つは「付き合ってる」「オリンピック」「結婚」でした。

これで思い起こされるのは25日に行われた日本記者クラブでの会見。司会者から関係性を聞かれた三浦選手は「（兄妹や友人などを）超えているよね。一緒にいて当たり前。家族みたいな」、木原選手は「ケンカもしますし、あとはご想像におまかせします」と笑顔でコメントしました。