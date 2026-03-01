｢竹は厄介者｣から｢食べられる資源｣へ ——国産メンマの逆転戦略。《地元産･クラフトメンマで料理の主役に？》放置竹林問題に一手

獣害や景観、防災の観点から問題視されているのが放置された「竹林」だ。対策が急がれるが、 竹は生命力が強く、手入れには人手と継続が要る。 そこで注目されているのが、ラーメンの名脇役・メンマ。メンマの原料は竹。竹を食材に変えることで、竹林整備を“負担”から“価値”へ転換しようという動きが、各地で広がり始めている。中川寛子さんがその取り組みを取材した。

ラーメンの具材といえば地味ながら忘れてはならないのがメンマである。

もともとは台湾で生産されていた保存食「タケノコ干（スンガン）」が明治時代に日本に到来。煮込んで食べる本国とは違う、ラーメンに載せるという食べ方で日本に定着したもので、現在も国内で消費されるメンマの99％は輸入品とされる。

ところがここ10年ほどで国産品が登場。全国各地で作られるようになった。しかも、国産メンマは日本の社会問題の解決のために生み出されたという。

竹は生活に身近な存在

奈良時代の竹製品が正倉院にあることから分かるように日本では古くから竹を身近な資源としてカゴやすだれ、そのほかの日用品、建材、造園用資材や茶道具、竹刀、釣り竿などとして使ってきた。江戸時代に中国から孟宗竹が伝来すると食用、園芸用として広まった。

だが、昭和40年代に日本各地で真竹が一斉開花、枯死するという現象が発生。竹は120年（！）に一度花をつけ、その後に枯れるとされており、それが実際に出現したのである。