ジャカルタで20年｢東急の中古電車｣輸出の舞台裏　全盛期はまるで｢インドネシア版田園都市線｣だった

高木 聡 : アジアン鉄道ライター
2026/02/28 4:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
元東急8500系 ジャカルタ
末期まで残った元東急8000系・8500系の4本のうちの1本、8610編成の青帯時代の姿。当時は日本時代の字幕を備えており、ファンに人気の編成だった（筆者撮影）

ギンギラギンのコルゲートボディをトレードマークに、長らく「東急線の顔」となっていた8000系・8500系車両。主に東横線、田園都市線、大井町線で活躍してきたが、2023年1月に最後まで残っていた田園都市線の8500系が新型車両2020系に置き換えられて引退し、一部を除いて廃車、解体の道をたどった。

一方、それより前の2000年代初めに5000系・5050系といった車両によって置き換えられたグループの中には、国内の地方私鉄に譲渡され、今も現役で活躍している車両もある。国内のみならず、2005年から2009年にかけて、8000系・8500系の計88両は海を渡り、インドネシア鉄道（KAI）に譲渡されジャカルタ首都圏で活躍した。

東急線の顔が「ジャカルタの顔」に

ジャカルタ首都圏では、ほかの日本の鉄道から渡った中古車両もすでに活躍していたが、8000系・8500系は譲渡当時の最大勢力となり、「東急線の顔」は以来約20年にわたって「ジャカルタの顔」として2025年まで活躍した（2026年2月14日付記事『ジャカルタ｢日本製電車｣地元ファン熱狂の引退劇』参照）。

【写真】まるでジャカルタの田園都市線？2005年からインドネシアに輸出され、2025年に全車両が引退した元東急の8000系・8500系電車。駅構内に市場があり人々が線路を歩いていた譲渡当初から、すっかり近代的な通勤路線に変貌した近年まで、約20年間「ジャカルタの顔」として走り続けた姿

筆者が初めてジャカルタを訪れた頃は、まさに元東急車両の全盛期。朝ラッシュ時の混雑と相まって「ジャカルタの田園都市線」という名がしっくりくるほどだったが、東急の面倒見がいいので車両を扱いやすいというメンテナンス現場の声もよく聞いた。事実、ほかの形式に比べ整備が行き届いており、冷房がよく利くと乗客からの評判も高かった。

次ページなぜジャカルタに渡ったのか
関連記事
特集一覧
造船復興 ニッポンの新針路
新着あり
生保「スパイ活動」の実相
新着あり
本当に強い大学2025
高市「歴史的圧勝」で何が起きるか
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
鉄道最前線の人気記事