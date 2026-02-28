ジャカルタで20年｢東急の中古電車｣輸出の舞台裏　全盛期はまるで｢インドネシア版田園都市線｣だった

ギンギラギンのコルゲートボディをトレードマークに、長らく「東急線の顔」となっていた8000系・8500系車両。主に東横線、田園都市線、大井町線で活躍してきたが、2023年1月に最後まで残っていた田園都市線の8500系が新型車両2020系に置き換えられて引退し、一部を除いて廃車、解体の道をたどった。

一方、それより前の2000年代初めに5000系・5050系といった車両によって置き換えられたグループの中には、国内の地方私鉄に譲渡され、今も現役で活躍している車両もある。国内のみならず、2005年から2009年にかけて、8000系・8500系の計88両は海を渡り、インドネシア鉄道（KAI）に譲渡されジャカルタ首都圏で活躍した。

東急線の顔が「ジャカルタの顔」に

ジャカルタ首都圏では、ほかの日本の鉄道から渡った中古車両もすでに活躍していたが、8000系・8500系は譲渡当時の最大勢力となり、「東急線の顔」は以来約20年にわたって「ジャカルタの顔」として2025年まで活躍した（2026年2月14日付記事『ジャカルタ｢日本製電車｣地元ファン熱狂の引退劇』参照）。

筆者が初めてジャカルタを訪れた頃は、まさに元東急車両の全盛期。朝ラッシュ時の混雑と相まって「ジャカルタの田園都市線」という名がしっくりくるほどだったが、東急の面倒見がいいので車両を扱いやすいというメンテナンス現場の声もよく聞いた。事実、ほかの形式に比べ整備が行き届いており、冷房がよく利くと乗客からの評判も高かった。