元部下に肩を叩かれた元上司がすぱっと辞めたワケ　自販機前の雑談も許されなくなった会社の末路　渋沢栄一『論語と算盤』を漫画で読み解く

羽賀 翔一　ワタベヒツジ : 漫画家
2026/03/05 6:45
縮小
『漫画 論語と算盤』
『漫画 論語と算盤』©羽賀翔一・ワタベヒツジ／徳間書店・コルク

渋沢栄一『論語と算盤』は、1916年に刊行されて以来、多くの人に影響を与えながら、読み継がれてきました。この混沌とした現代においても、『論語と算盤』の精神は、きっと意味を持つはずです。

漫画 論語と算盤 (コルク)
『漫画 論語と算盤』（徳間書店・コルク）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

生きがい、人づきあい、貧富の差、仕事の成否……。わたしたちを取り巻くさまざまな心の問題、社会の問題に対する考えるヒントを、渋沢栄一は授けてくれるでしょう。

漫画の舞台は大学の教室――。23歳から68歳までさまざまなバックグラウンドを持つ4人が「人生を変える授業」にやってきました。

講師として登場したのは渋沢栄一、によく似た人物。仕事やプライベート、それぞれの悩みに向き合いながら『論語と算盤』について学んでいきます。

漫画『漫画 論語と算盤』（徳間書店・コルク）よりお届けします。

（原作／渋沢栄一）

この記事の漫画を読む(25ページ)

著者フォローすると、羽賀 翔一さん・ワタベヒツジさんの最新記事をメールでお知らせします。

羽賀 翔一 漫画家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。

はが しょういち / Shoichi Haga

1986年茨城県出身。2010年、『インチキ君』で第27回MANGA OPEN奨励賞を受賞。『ケシゴムライフ』でデビュー。2017年に刊行した『漫画 君たちはどう生きるか』（原作・吉野源三郎）は250万部を超えのベストセラーとなる。ほかに『昼間のパパは光ってる』『ハト部』ワタベヒツジとの共著に『大獄のバベル』など。X（@hagashouichi）Instgram（@hagashouichi）で1日1絵を毎日更新中。

この著者の記事一覧はこちら
ワタベヒツジ 漫画家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。

わたべひつじ / watabehitsuji

1991年東京都出身。著書に『幸せの重心』（原案・石川善樹）、『漫画版 おカネの教室』（原作・高井浩章）、羽賀翔一との共著に『大獄のバベル』がある。物件情報を読み解くのが趣味で、毎朝、10以上の不動産セレクトサイトをチェックするのが日課。間取りからその背景を想像することが好き。その「妄想癖」がマンガになった『メゾン・ド・マドリーミング』を東洋経済オンラインで連載。X（@watabehitsuji）Instgram（@watabehitsuji）で、くろひげダイアリーを毎日更新中。

この著者の記事一覧はこちら
