｢キャリア｣｢結婚｣｢家族｣に悩み抜いた過去。世間や誰かの期待に沿わなくてもいい人生に気づいた山口真由氏の結論

東大法学部総代、大学3年次に司法試験合格、財務官僚、米ニューヨーク州弁護士登録、東大で法学博士号を取得。キャリアにおいての華々しい活躍にもかかわらず、「かなり浮き沈みしてきた」という山口真由氏。

キラキラしたまま退場したくて留学

私は学校の成績がよかったため、男性的な社会でなにかを切り拓いていってほしいと周囲から期待されていました。自分自身でも勝手に背負っていましたね。

ですから、財務省というかなり男性的な組織や、弁護士事務所の中でもM&Aというきわめて男性的なジャンルを就職先に選びました。

でも、全然向いていなかったんですよ。まったくのポンコツでした。財務省でもまるでものにならなかったし、弁護士事務所でも全然仕事にならなかった。

「自分は優れた人間だ。エリートだ」と思っていたから、仕事ができない落ちこぼれだと認めるのは本当につらかったです。

だから、キラキラしていたはずの人生から恥をかかずに退場するには、もう結婚か留学しかないと思って。