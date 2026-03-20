｢マイペースで忖度も残業もしない20代｣には理由がある。｢ありのままキラキラしたい｣世代が､後悔なく生きる方法とは

「若い世代は残業しない。上昇志向もないし、上司や先輩への忖度もない。マイペースで何を考えているかわからない」

ところどころで、あるいはいたるところで、今の20代――いわゆるZ世代――に向けてささやかれるこのフレーズ。

かつてのように仕事だけが人生の中心ではないという価値観は理解しているものの、繁忙期に新入社員に残業をしぶられて、言葉を失った経験のある“先輩社員”は少なくないはずだ。

だが、それは本当に「若者が変わった」だけの話なのだろうか。若い世代は怠けているのではなく、むしろ矛盾した要求の中で立ちすくんでいるのかもしれない。

第2回の本記事は、現在の働き方と働く環境について、ユニークな視点から考えていく。

「ありのままで」対「特別な者になれ」

以前、古屋さん（リクルートワークス研究所主任研究員の古屋星斗氏）のご著書を読んでおもしろく感じたことがあります。現代の若者たちは、「ありのままでいい」と「何者かになれ」という矛盾する要求を突きつけられているというのです。

「あなたのままで素晴らしい」と言われる一方で、起業をしているような「すでにひとかどの人間」の存在がSNSから目に入ってきて、「特別な何者かであれ」というプレッシャーを感じてしまう。大変ですよね。