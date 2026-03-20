リーマンショックで損切りできず塩漬けーー後悔の20代､これから投資に挑戦する若い人たちに知ってほしい心理の罠

山口真由氏の経歴は華やかだ。

東大法学部総代、大学3年次に司法試験合格、財務官僚、米ニューヨーク州弁護士登録。現在は、法学博士となり、信州大学特任教授として教鞭も執る。

私生活においても堅実な暮らしぶりを想像するが、意外なことに「お金の管理も苦手でした。落ちこぼれです」。

いまだから言える過去の「あの後悔」とともに、いずれ娘が成長したときに伝えたい母としてのメッセージを聞いた。

まさしく典型的な「ダメパターン」

私はかつて、投資において典型的な「ダメパターン」を踏み抜いた経験があります。

20代後半、社会人として少し余裕ができたころ、勧められるがままに投資信託を購入しました。

それが私の投資デビューでしたが、それからほどなくしてリーマンショックが世界を襲い、その投資信託は3分の1にまで溶けました。当時の私の生活を脅かすような額ではなかったのですが、私はその損失を突きつけられるのがつらくて、どうしても直視できませんでした。

結局、私は損を確定させることができず、その投資信託を「塩漬け（損切りせず長期保有すること）」にしました。そして、数十年が経ってようやく価格が元本まで戻った瞬間に、売ってしまいました。

『投資家の母が20歳になった娘にどうしても伝えたいお金の話』（以下、『投資家の母』）の中で書かれている悪例のように、すべてを売り払って「もう二度とこんなことはしない」と言い、市場から逃げ出したのです。