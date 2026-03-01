｢親も一緒にシール収集→子ども同士の優劣意識を刺激｣…『ボンドロ』登場で市場原理持ち込まれた｢令和のシール交換｣の憂鬱

前編では、シール交換ブームによって子どもたちの世界に起きている異変をレポートした。

単なる遊びではなく「損か得か」を見極める市場取引のような様相を帯びている現在のシール交換。中には「あの子は価値の低いシールばかり出してくる」「勝手にレアを取られた」といった陰口を叩かれ、数日学校を休んでしまう……筆者が取材したところ、そんな事例も確認された。

なぜ、令和のシール交換はここまで過熱したのか。後編では、その理由を深掘りしていく。

シール交換の過熱を生む4つの要因

まず1つ目に、大きく影響しているのは『ボンボンドロップシール』（＝通称：ボンドロ）では、シールの“希少性”が明確に設計されている点だ。人気のシールはシリーズごとにレア度や限定性が細かく設定されており、「持っているかどうか」がそのまま価値に直結する。

例えば、『サンリオ』や『ちいかわ』など、子どもたちから根強い人気を得ているキャラクターのボンドロは入手難易度も高く、非常に高価値のシールとして扱われている。かつてのように「気に入ったから交換する」という感覚よりも、「どれだけ価値の高いものを持っているか」が重視されやすい構造になっているのだ。