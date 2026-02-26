【独自】プルデンシャル生命保険の現役営業社員が銀行から融資金400万円を詐取､詐欺の疑いで岡山県警が逮捕

1991年から2025年の34年間にわたって、社員ら107人が約500人の顧客から金銭をだまし取るなど、大規模な不祥事が発覚した外資系大手のプルデンシャル生命保険が大揺れに揺れている。

「社員にしか買えない株がある。元本は保証し絶対に利益が出るからお金を自分に預けてくれないか」「元証券マンで投資によって資産を築いた実績がある。お金を預けてもらえれば、元本を減らさずに高配当を得ることができる」「建築資材の会社に投資するのでお金を貸してほしい」

こうした誘い文句で顧客からだまし取った金銭や不適切な支出は総額44億円超に上る。

2月10日に行われた記者会見では、すでに発表している44億円以外でも、新たな金銭詐取の疑義事案が数十件あることを明らかにした。事実関係などの調査や金融庁の立ち入り検査が進む中で、「被害額」は今後さらに膨らむ見通しだ。

そんな渦中のプルデンシャル生命保険をめぐって新たな動きがあった。2月25日、岡山県の現役営業社員が詐欺の疑いで逮捕されたのだ。

