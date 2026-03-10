なんでそんなに時間があるの？余裕のある先生は"副担任"との付き合い方が違った｢働き方改革と授業の質向上｣両立のコツ

もし、毎日の校務が1時間短縮され、その分を生徒との対話や自身の研究にあてられるとしたら、先生の仕事はどう変わるでしょうか。

そこで大きなはたらきをするのがAIです。AIはまるで優秀な副担任のように、先生の仕事を大きく効率化してくれるのです。

生成AIの活用は、もはや一部の「ITに強い先生」だけの特権ではありません。無料のツールを少し工夫して使うだけで、教材作りも学年だよりの文案作成も、驚くほどスムーズになります。

確かに、校務にAIを活用する先生は増えてきて、校務が改善されています。しかし、いまだにAIを活用することなく、従来の働き方をしている先生の姿も目にします。AIを使う先生と使わない先生の差は少しずつ広がっています。

ここでは、AIの活用で見えてきた「新しい学校の姿」まで、等身大の実感を持って綴ります。

明日から使える無料ツール4選、まずは「Google」

「AIを使ってみたいけれど、何から始めればいいかわからない」という先生でも明日から実践できる無料ツールを4つ、使い方を含めて紹介します。まずは、教育現場と相性の良い以下の無料（または教育者向け無料プランがある）ツールから触れてみると良いです。