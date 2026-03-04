新入社員が入社前に知っておくべき｢上司の本音｣…シゴデキになれる人と伸び悩む人では叱られたときの｢受け止め｣に大きな差がある
全体像がわかれば難なくこなせる
新入社員として仕事を始めたばかりの人は、たとえばこんなことでとまどいがちです。
・新しい仕事をまかされたけれど、何から始めていいかわからない
・指示どおりに作業しているのに、何度もやり直しさせられる
・上司に報告・連絡・相談をする基準がわからない
どうして、こうしたことにとまどうのでしょう？
それは、まだ 「仕事の流れ」 や 「全体像（＝ゴール）」 をわかっていないからです。
全体像がわかっていると先々を見通すことができるので、上で挙げたような問題の解決にもつながります。
仕事でさまざまな「困った」や「もうダメかも」という場面に遭遇したときに、どう対処すればいいのか。そもそもどうすれば、「ヤバい！」事態を回避できるのか。
実は、やり方次第で、そのピンチを成長につながる価値あるものにすることだって可能です。これから「仕事の流れ」とともに、そうした方法を伝授します。
職場の先輩たちはみんな仕事ができるように見えるので、新人のかたは自分だけ能力が足りないのではないかと、落ち込むことがあるかもしれません。
でも、先輩たちは経験によって「仕事の流れ」がわかっている、だから余裕があるだけなのです。きっとあなたも、「何だ、こんなことで問題が解決できるのか」と拍子抜けするはずです。
