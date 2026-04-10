透析が必要になって後悔ではなく今日からできる｢頑張りすぎない｣5つのステップ ｢崖っぷちからの生還｣目指す必要はない

最初の一歩を踏み出すために

1回目（『｢生活習慣病のフルコース｣60代男性は人工透析を､50代男性はインスリン導入回避できたワケ… 患者たちの"共通点"』）でご紹介した三人の患者さんを思い出してください。彼らは危機的な状況に追い込まれながらも、「小さな一歩」を踏み出すことで人生を大きく変えることができました。

もしあなたが今、まだ深刻な病気に至っていないとしたら、それは大きな幸運です。なぜなら、彼らのように「崖っぷちからの生還」を目指す必要はなく、予防という最善の選択肢を持てるからです。

透析が必要になってから、あるいは腎移植を検討しなければならなくなってから後悔するのではなく、今できることから始めてみませんか？ 予防の力は、病気を遠ざけるだけでなく、日々の生活に安心と笑顔をもたらしてくれます。

では、具体的に何から始めればよいのでしょうか。三人が教えてくれた「小さな一歩から始める」という智恵を、あなたの日常にどう活かしていけばよいのか。

ここからは、日常を見直し、健康を取り戻すための具体的なアクションについて、詳しくお話しします。ポイントは「頑張りすぎない」「笑顔になる」の2点です。