｢腎臓の数値が悪い｣ピンとこない人に伝えたい腎機能の低下を放置が怖いこれだけの"理由" 健康診断で見るべき項目は？

増え続ける慢性腎臓病

前回（『糖尿病の3人が劇的に改善した"共通点" ｢生活習慣病のフルコース｣60代男性は人工透析を回避､インスリン治療回避した2人』）は、生活習慣を変えることで人生が好転した三人の患者さんをご紹介しました。彼らが直面していたのは単なる数値の異常ではなく、放置すればもっと深刻な病気へと進行していく可能性のある危険な状態でした。

ここで特に注目したいのが、腎臓への影響です。糖尿病や高血圧、高脂血症、肥満といった生活習慣病の増加に伴い、慢性腎臓病（CKD: chronic kidney disease）が大きな問題となっています。

国内の患者数推計は約2000万人。成人の5人に1人が該当するという数字です。慢性腎臓病は、今や新たな国民病ともいわれています（「CKD診療ガイド2024 日本腎臓学会編」より）。

偏った食生活や運動不足、飲酒、喫煙といった生活習慣は腎機能の低下を招き、腎臓病発症のリスクを高めます。慢性腎臓病は特定の病名ではなく、腎機能の低下やタンパク尿、血尿などが3カ月以上にわたって認められる場合に診断されます。

慢性腎臓病が怖いのは、行きつく先に「腎不全」が待っているからです。じわじわと時間をかけて悪化が進む慢性腎不全まで進んでしまうと、現代の医学では回復させる方法はありません。その後の治療は、できるだけ腎機能の低下を遅らせ、残存期間を延ばすことが目的となります。

腎臓の働きが通常の30％以下になると「腎不全」と診断され、さらに10％以下になると「末期腎不全」となります。この段階では、命を守るための選択肢は人工透析か腎移植の2つしかありません。

日本透析医学会の「わが国の慢性透析療法の現況」によると、国内の透析患者数は2023年末時点で約34万3500人となっています。そのうち男性が約22万人、女性が約11万人で、国民の362人に1人が透析を受けている計算です。