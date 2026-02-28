｢家中､"黒い斑点"まみれ｣ "生ゴミ屋敷"からの引っ越しで見た光景…一方で､ゴミまみれでも｢ゴキブリが1匹もいない家｣もあるワケ

引っ越しは「断捨離」の絶好の機会である。しかし、そこでつまずいてしまえば、負の連鎖はずっと続いてしまう。
本連載では、さまざまな事情を抱え「ゴミ屋敷」となってしまった家に暮らす人たちの“孤独”と、片付けの先に見いだした“希望”に焦点をあてる。
YouTube「イーブイ片付けチャンネル」で多くの事例を配信するゴミ屋敷清掃・不用品回収の専門業者「イーブイ」（大阪府）代表の二見文直氏に、ゴミやモノであふれた家を引っ越しでリセットする術を聞いた。
動画：【汚部屋片付け】3時間で激変！プロが教える「捨てられない人」の心理と掃除術【ゴミ屋敷清掃】
段ボールの表面にびっしりとついた「黒い斑点」
玄関の扉を開け、一歩足を踏み入れた瞬間に「パキパキ」と乾いた音が響く。廊下にまであふれ出したプラスチック容器が潰れる音だ。
同時に油っぽい独特の臭いが鼻を突く。これは室内に潜む大量のゴキブリが放つ臭気だった。
現場は関西地方にある2DKのマンション。ここに1人で住んでいた男性は、すでに新居への引っ越しを済ませ、新生活を始めている。しかし、この部屋に残された膨大な量のゴミだけは、自分ではどうすることもできなかった。
