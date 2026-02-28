70歳おじいちゃん､｢フォートナイト｣挑戦で第二の人生が激変！｢体力低下､腱鞘炎､3D酔い｣の"三重苦"を経て得た｢生涯現役｣の覚悟

高齢化率日本一の秋田県を拠点に活躍する日本初のシニアeスポーツチーム「マタギスナイパーズ」。前編では、知り合いゼロの秋田に移住した66歳の女性が、夫の勧めでeスポーツチームに加入し、112万ビューの配信者になるまでを追った。後編では、もう一人の1期生、mark25さん（70歳）が、ボイスチャットで暴言を浴び、息子ほどの年齢の監督に怒鳴られながらも食らいつき、ゲームの面白さに目覚めるまでを追う。

本名も住所も知らないが「楽しさ」だけでつながった

白髪交じりの髪に、にこやかで穏やかな表情でゲーム配信をするのは、マタギスナイパーズ1期生のmark25さん、70歳。落ち着いた声色が印象的だ。

もちろん「mark25」はゲーマー名。メンバー同士でも本名は知らないし、それまでの経歴も住んでいる場所も知らないという。

「オフラインの飲み会もないし、集まるときはいつもオンライン。チームプレイでゲームをするうえでは、あまりお互いを知りすぎないほうがいいのかなと思いますよ」

秋田出身のmark25さんは、東京での最初の就職を経てUターン。もともとパソコンを自作するほどの機械好きで、プログラムを組み、ゲームを作る遊びにはまっていたという。仕事が忙しくなりゲームからは遠のいていたが、65歳で退職した2カ月後、妻が「マタギスナイパーズ」の募集を見つけた。