｢未成年のサイバー犯罪｣背景に3つの格差､倫理教育で闇落ち防ぐには？　｢ホワイトハッカーに転身させろ｣で解決しない訳

竹迫 良範 : 神山まるごと高専 教授
2026/03/06 6:00
未成年のサイバー犯罪イメージ
サイバー犯罪が低年齢化しているといわれる。未成年が「ダークサイド」に落ちてしまう背景とは？（写真：mapo/PIXTA)

2025年を振り返ると、未成年のサイバー犯罪に関する事件がいくつか報道された。

とくに話題になったのは、携帯回線を不正に契約したとして男子中高生が逮捕された事件だ。オンラインゲームで知り合った彼らは、テレグラムで他人のIDやパスワードを大量に入手し、生成AIを使った自作プログラムで不正アクセスして携帯回線の契約を繰り返した。

また、男子高校生が生成AIで作成したプログラムを使い、ネットカフェ運営会社に不正アクセスした事件も注目された。約729万件の会員情報が漏洩した可能性があると発表されたが、本人の供述として「システムの脆弱性を見つけるのが楽しかった」と報じられている。被害者側の現実と釣り合わない軽々しい言葉が気になった。

｢ホワイトハッカーに転身させろ｣へのいら立ち

これらの事件の報道を受けて、SNSでは「才能のある若者だからホワイトハッカーに転身させろ」という声が上がっていた。「転身させろ」という言葉は、危険だ。踏み外した若者に大きな見返りを与えてしまう。

事件を起こして被害者が生まれても加害者は天才扱いされ、それを後から誰かがリクルーティングする。そう見えてしまえば、ほかの子がそれに続いてしまう。ホワイトハッカーを育成するために被害者を作ることはまったく賛成できない。

また、ホワイトハッカーの仕事では高い倫理観が求められる。顧客の機密に触れる立場で、事前に許可を取り、その範囲内で手順を守る――そういった仕事は、法律やルールから外れた行為を実際にやってしまう人には任せられない。

次ページ｢善悪｣が逆転しやすいセキュリティ分野
