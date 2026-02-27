先頭の｢デッキ｣が大迫力､旧型電気機関車の記憶　国鉄時代に活躍､戦前や終戦直後生まれの｢古豪｣

電化区間で客車や貨物列車の先頭に立って活躍する電気機関車。今ではスマートな箱型の車体を思い浮かべる人が多いだろう。だが、戦前から戦後すぐの時期までは、先頭に手すりの付いた「デッキ」を備えた形がほとんどだった。

旧型の電気機関車は動輪の前に「先輪」と呼ばれる車輪があるのが一般的で、その上にデッキを設けたスタイルが多く、これが運転室の出入口にもなっていた。迫力ある外観は、後年の近代的な電気機関車とは異なる勇壮な魅力があった。

今回は「デッキ付き電気機関車」の時代を振り返ってみたい。

輸入から始まった電気機関車の歴史

日本の本格的な電気機関車時代の始まりは大正時代の末期である。東海道本線の電化によって本格的な電気機関車が必要になるため、当時の鉄道省（国鉄）はヨーロッパやアメリカから輸入して技術の導入を図った。それらの多くは、車体の前面にデッキのある形態だった。これらを参考に、昭和時代に入ると国産機が開発されることになる。

当時輸入されたものでは、1923年にアメリカから輸入されたGE（ゼネラル・エレクトリック）製のED11形や、次いで輸入されたED14形などが知られる。いずれも後に国鉄から私鉄に譲渡され、ED14形は比較的近年まで近江鉄道（滋賀県）に残っていた。