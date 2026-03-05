なぜ不機嫌な人がいる職場でも仕事が回ってしまうのか

リーダーには責任が伴うものだが、そこに「こんなはずでは……」というような“理不尽な思い”が絡みつくケースも少なくない。

しかも、うまくかないことが続いた場合、つい自分を追い込んでしまいたくなったりもする。「自分に能力がないからだ」「リーダーでありながら、自分には調整能力が欠けている」というように。

『マネジメントの原点:協働するチームを作るためのたった1つの原則』（堀田創著、東洋経済新報社）の著者も、かつては似たような境遇にあったようだ。

マネジメントの原点とはなにか

連続起業家であり、AIの研究者として認知科学と人工知能の接点について研究している人物。そうしたプロセスを経るなかで、いくつもの企業の成功と失敗を目にしてもきたのだという。

また、そんななかで気づいたことがあったそうだ。

起業家、投資家、そしてアドバイザーとしても、数多くの組織の内側を見る中で、私は1つの共通点に気づきました。成長し続けるチームと、停滞し、疲弊していくチーム。

その明暗を分けるものは、リーダー個人のカリスマ性や才能以上に、もっと根本的な「仕事の進め方」、すなわち人と人がどのように認識をすり合わせ、合意に至るかという設計にある、ということです。（「はじめに」より）

とくに、ビジネス環境が急速に変化する現代において、リーダーが超えなければならないハードルは高い。それに加えて、大きな重圧となるのがマネジメント能力だ。それぞれ異なる背景や価値観を持ったメンバーを率いるためには、指示・統制によるマネジメントがリスクになる可能性もあるのだから。