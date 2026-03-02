無印･ユニクロ･ダイソーに似すぎて大炎上した中国｢MINISO｣。《いまや世界8000店！》脱日本化宣言後の意外すぎる現在地

浦上 早苗 : 経済ジャーナリスト、法政大学MBA兼任教員（コミュニケーションマネジメント）
2026/03/02 5:30
脱日本化後のMINISO
脱日本化後のMINISO。写真は、中国・大連の店舗。店舗サインの右側はそれぞれの国の言語が添えられていることが多い（写真：筆者撮影）

海外旅行先で、サンリオやディズニーのコラボ商品が並ぶ雑貨チェーン「MINISO」を目にしたことはないだろうか。

以前は「メイソウ」のロゴを掲げていたMINISOはエクアドルのキト、ペルーのクスコ、モロッコのタンジェ、インドのジャイプール……。筆者が世界一周で巡った都市のほとんどに店舗があった。マクドナルドがないラオスでも、MINISOは複数軒営業していた。

ラオス・ルアンパバーンのMINISO
ラオスのルアンパバーンにはマクドナルドはないけれどMINISOはしっかりあった（写真：筆者撮影）

雑貨、コスメ、スマホ関連製品など旅行者が必要なものは一通りそろう。「百均」ほど安くはないが、日本のコンビニと同水準の価格帯だ。

この便利で気の利いた雑貨店を運営するのは、中国企業「名創優品」。日本ブランドを偽装して世界に出店したが、数年前にSNSで大炎上し、「脱日本化」に追い込まれた企業である。

コロナ禍で海外に出られなかった間に、MINISOはどうなっているのか気になっていたが、皮肉にも日本風味を封印したことで、本格的なグローバルブランドへの道を歩み始めていた。

ユニクロ風のロゴにざわつく

2013〜14年ごろ、中国各地に「メイソウ（MINISO）」のロゴを掲げた店舗が現れ、中国在住の日本人をざわつかせた。

赤と白のロゴはユニクロ風。雑貨中心の品ぞろえは無印良品を思わせる。創業初期は「10元（約220円）均一」で、ビジネスモデルはダイソーに近かった。

脱日本化」前の「メイソウ」
中国で昔、撮影した「脱日本化」前の「メイソウ」（写真：筆者撮影）

店内POPや商品ラベルはすべて日本語。しかし「保湿補水乳だった」「強ぃの洗潔剤」など意味不明な表現が並ぶ。日本人は困惑したが、日本語がわからない中国人は「日本ブランドが中国進出した」と受け止めていた。

