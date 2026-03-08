｢藤井さん。来てたんですね｣　地元のお祭りで見た｢地味な同僚｣の"意外な人気"　漫画｢路傍のフジイ｣（第6集 第51話）

『路傍のフジイ』 © 鍋倉夫／小学館／ビッグコミックスピリッツ
職場では空気みたいな存在の独身男性。
でも、近づいてみるとその生き方は破格の格好良さ。
『路傍のフジイ（6）』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします
コスパとかマウントとか承認欲求とか、そういうものの為に戦ってる人生が、なんだかどうでもよくなってくる……われわれの価値観の外側で生きる男がここにいる！
前作『リボーンの棋士』で才能を炸裂させた著者が新たに生み出した令和の『横道世之介』こと「フジイ」、ビッグコミックスピリッツ誌でじわじわと人気拡大中！
漫画『路傍のフジイ』（小学館）よりお届けします。
なべくらお / Nabekurao
神奈川県出身。アフタヌーン四季賞で大賞を受賞しデビュー。初連載『リボーンの棋士』は、現役棋士のみならず、芸能人・文化人にも熱心なファンを持つ。
